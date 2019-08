Bolivia: Morales, trovati bidoni di benzina nei luoghi degli incendi (3)

- In giornata il capo dello stato aveva tra le altre cose decretato una "pausa ecologica", strumento legale che sospende la possibilità di vendere i terreni nelle regioni colpite dai fuochi con l'obiettivo di scoraggiare eventuali operazioni speculative. A tutto il 23 agosto, riferivano le autorità boliviane, le fiamme hanno colpito 744.711 ettari della provincia orientale di Santa Cruz. Dati aggiornati sulle porzioni di foresta bruciati, ha segnalato Morales, non sono ancora disponibili. Il governo ha deciso di instaurare un Gabinetto di emergenza nazionale affidato alla guida del vicepresidente Alvaro Garcia Linera e operativo nella città di Roborè, non lontano dalla linea di fuoco. Per fare fronte all'emergenza, la Bolivia ha negli ultimi giorni attivato diversi contatti con nove paesi e quattro organismi internazionali. (Brb)