Bolivia: Morales, trovati bidoni di benzina nei luoghi degli incendi (2)

- Morales ha al tempo stesso rivendicato gli sforzi sin qui compiuti dal governo per ridurre l'emergenza. I lavori di contenimento hanno permesso di ridurre dagli oltre 8.000 focolai registrati tra il 17 e 18 agosto, agli attuali 1.036, ha detto Morales. Le operazioni aeree hanno permesso di scaricare 1.892.320 litri di acqua: il governo ha per l'occasione affittato un Boeing 747 Supertanker, con un costo stimato di poco superiore ai 16 mila dollari a volo, e impiegato elicotteri e altri velivoli. Nella giornata di ieri era stato il ministro della Difesa, Javier Zalaveta, a certificare un calo dei focolai, pur testimoniando di un sostanziale ampliamento della linea di fuoco. Il governo, spiegava, si adopera adesso per impedire che le fiamme divampino in alcune zone particolarmente sensibili. In particolare, vengono vigilate le condizioni degli incendi presso il parco nazionale di Otuquis e l'area protetta di Santa Rosa di Tucavaca, entrambe nella provincia orientale di Santa Cruz, a ridosso dei confini con Paraguay e Brasile. (segue) (Brb)