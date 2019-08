Israele: ministero Esteri conferma apertura rappresentanza diplomatica Honduras a Gerusalemme (2)

- “Quando ho visitato il Guatemala, ho parlato con Patricia Morales e suo marito e ho chiesto loro di lavorare per spostare la loro ambasciata a Gerusalemme”, ha dichiarato. In tal modo, l’Honduras sarebbe il terzo paese, dopo Stati Uniti e Guatemala, a spostare la propria sede diplomatica da Tel Aviv a Gerusalemme. Il 13 aprile 2018, il Congresso nazionale dell'Honduras ha approvato il progetto di legge per spostare l'ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, dopo che, secondo fonti stampa, una delegazione honduregna guidata da un consigliere presidenziale avrebbe visitato segretamente lo Stato ebraico per discutere dei termini. (Res)