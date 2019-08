Olimpiadi 2026: Malagò, il 18 settembre nome Ceo o entrerà in azione un head hunter

- La figura del Ceo del Comitato organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026 che si terranno a Milano e Cortina dovrebbe emergere nella prossima riunione del tavolo dei Giochi, che si terrà a Palazzo Lombardia il 18 settembre. Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò, al termine dell'incontro di oggi con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il presidente del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina. "Ci saranno due riunioni una il 18 settembre qui a Palazzo Lombardia dove si metteranno i 'puntini sulle i' sulla figura del Ceo, direttore generale e amministratore delegato dellOcog (il comitato organizzatore)", ha spiegato Malagò. "Oggi - ha proseguito il presidente del Coni - si è definita nel dettaglio la job description e le caratteristiche di questa persona: se il 18 non dovesse esserci condivisione unanime tra gli stakeholder su questo nome, è già prevista un'altra riunione il 3 ottobre, a Verona, e questa volta si dovrà 'andare a dama', perché da novembre questa persona dovrà essere operativa". A chi gli ha chiesto se sia già stato individuato un head hunter per trovare questa figura, Malagò ha replicato che "è stato individuato un soggetto che, se il 18 non ci sarà il nome, entrerà in azione in modo più incisivo e preponderante. Da qui al 18 gli stakeholder presenteranno, se li avranno, dei nomi e se non ci sarà condivisione l'head hunter presenterà dei soggetti". (Rem)