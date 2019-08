+Governo: Barillari (M5s Lazio), in caso di accordo con Pd valuteremo dimissioni in blocco+

- "Sono nato 5 stelle e di sicuro non morirò piddino. Non dimentico mafiacapitale. Non dimentico Bibbiano. Non dimentico i 1043 arrestati Pd negli ultimi 7 anni. Insieme a tanti altri portavoce, a vari livelli, stiamo discutendo se arrivare alle dimissioni in blocco oppure a percorrere una nuova strada per far rinascere i valori del M5s...". Lo scrive, su Facebook, il consigliere regionale M5s del Lazio, Davide Barillari. (Rer)