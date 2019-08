Governo: De Petris (Leu), disponibili a esecutivo di svolta, discontinuità sia su scelte politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto del Senato che ha guidato la delegazione dei senatori del Misto nella seconda tornata delle consultazioni al Quirinale con il presidente Mattarella ha affermato: "Abbiamo confermato al presidente della Repubblica la disponibilità della maggioranza del gruppo Misto a verificare di dar vita ad un governo di svolta di cui il Paese ha bisogno". La senatrice di Liberi uguali ha quindi aggiunto: "Non abbiamo espresso veti o pregiudiziali su nomi, ma abbiamo espresso la preoccupazione per l'incertezza in cui versa il Paese". Per la De Petris la "discontinuità non si verificherà sui nomi, ma sui programmi e le scelte politiche. A noi - ha concluso - interessa il perimetro programmatico e non il Risiko sui nomi. Questo è per noi condizione assolutamente indispensabile". (Rin)