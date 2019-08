Governo: Bonino (+Europa), nuovo esecutivo è oggetto misterioso, non comprabile a scatola chiusa

- Emma Bonino, senatrice di +Europa, componente del gruppo Misto di palazzo Madama, in seguito alla seconda tornata di consultazioni al Quirinale sulla crisi di governo, ha affermato: "Noi di +Europa non riteniamo, a condizioni date, di poter garantire il sostegno ad un governo che è un oggetto misterioso. Non abbiamo l'abitudine di comprare a scatola chiusa". Bonino ha quindi aggiunto: "Ci riserviamo un giudizio definitivo quando saranno più chiari gli obiettivi precisi e la composizione del nuovo governo in base ai nostri temi: Europa, finanza pubblica, immigrazione, diritti e sostenibilità ambientale". La senatrice ha poi ribadito: "L'oggetto misterioso è attraente, ma non comprabile a scatola chiusa". (Rin)