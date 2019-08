Argentina: Conferenza episcopale a presidente Macri, trovare soluzioni a crisi economica e sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte del governo si sottolineano le convergenze sulla "necessità di approfondire il dialogo e generare consensi". "Il presidente ha assunto l'impegno di continuare a lavorare per l'unione e la pace degli argentini e ha chiesto la collaborazione della Chiesa come attore fondamentale in materia di coesione sociale", si legge in una nota, che conclude ribadendo che "il governo e la Chiesa mantengono un dialogo costante e produttivo che si traduce in azioni congiunte a favore del bene comune". (segue) (Abu)