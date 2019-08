Libano: Alto consiglio difesa, “diritto a difendersi con tutti i mezzi”

- I libanesi hanno il “diritto a difendersi con qualsiasi mezzo” e “l’unità nazionale rimane l’arma migliore” per farlo. E’ quanto sostiene l’Alto consiglio per la difesa del Libano, che si è riunito oggi alla presenza del capo dello Stato, Michel Aoun, del premier, Saad Hariri, e di altri ministri. Il capo dell’esecutivo ha affermato: “Vi rassicuro. Non c’è niente di cui preoccuparsi, temiamo soltanto Dio”. La riunione è avvenuta nel pieno delle tensioni tra Israele e Libano, dopo che il 25 agosto due droni, presumibilmente israeliani, sono caduti nella periferia meridionale di Beirut. In precedenza, fonti stampa hanno riferito che il movimento sciita libanese Hezbollah starebbe pianificando un raid “calcolato” contro Israele, in risposta ai droni caduti su Beirut. La reazione del movimento filo-iraniano sarebbe stata studiata “in modo da non sfociare in una guerra che né Hezbollah, né Israele vogliono”, chiarisce la fonte.(Res)