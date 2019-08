Autonomia: Fontana, se ci sarà governo Pd-M5S temo che si allontanerà

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana risponde preoccupato a chi, a margine del tavolo olimpico svoltosi a Palazzo Lombardia, gli chiede se con questa crisi di governo si allontani l’autonomia: “Se ci sarà questo governo che tutti stanno anticipando, temo che si allontanerà visto che purtroppo sono due partecipanti e nessuno dei due sicuramente è amante dell’autonomia - ha ribadito Fontana - Il Pd ha dimostrato nella sua storia e nelle sue proposte di riforma di essere un partito centralista, il M5S non lo so ma nel recente passato hanno posto delle difficoltà quindi credo che la situazione sia complicata ma noi continueremo a insistere e combattere perché venga rispettata la volontà dei nostri cittadini”. A chi gli chiede se sia deluso da come siano stati gestiti i tempi dal vicepremier Matteo Salvini, Fontana replica: “Non credo che c’entri come ha gestito la situazione. Ha preso atto di una situazione che era ormai insostenibile. Non ho dubbi che queste pseudo schermaglie siano fini a se stesse, sono dei tentativi di far vedere che stanno discutendo ma sono convinto che l’accordo ci sia già da tempo quindi credo che non si potesse fare niente di diverso”.(Rem)