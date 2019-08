Siria: Erdogan, azioni esercito Damasco a Idlib ostacolano attuazione accordo Sochi

- Le azioni condotte dall'esercito siriano a Idlib ostacolano l'attuazione dell’accordo raggiunto nel settembre 2018 a Sochi. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando oggi a Mosca durante la conferenza stampa congiunta con l’omologo Vladimir Putin a margine dell’esposizione aerospaziale Maks-2019. “Il presidente russo Vladimir Putin e io abbiamo toccato la crisi siriana, in particolare la zona di sicurezza di Idlib. Per quanto riguarda il memorandum di Sochi, che abbiamo firmato lo scorso settembre, siamo riusciti a raggiungere una relativa stabilità. Ma, sfortunatamente, da maggio le truppe del governo (siriano) hanno bombardato strutture civili, violando questa relativa calma. Sfortunatamente, ciò complica l'attuazione del memorandum di Sochi", ha dichiarato Erdogan. "Con il pretesto della lotta al terrorismo, le truppe del governo (siriano) colpiscono e seminano la morte tra la popolazione locale. La situazione a Idlib è divenuta talmente complicata che al momento le nostre truppe sono in pericolo. Non vogliamo che ciò continui e se necessario prenderemo provvedimenti”, ha sottolineato Erdogan. Lo scorso settembre a Sochi Putin ed Erdogan hanno raggiunto un’intesa per la creazione di una zona controllata congiuntamente dalle forze russe e turche: l’obiettivo è quello di creare una zona cuscinetto di circa 20 chilometri tra le forze in campo libera da armi pesanti. Finora l’intesa non ha tenuto a causa, secondo Mosca e Damasco, della forte presenza dei jihadisti di Tahrir al Sham (l’ex Fronte al Nusra) nelle aree dei governatorati di Idlib, Hama, Aleppo e Latakia.(Rum)