Autonomia: Fontana, No a cittadini in piazza, ma prossimo governo atteggiamento serio

- Non c'è da portare i cittadini in piazza, ma un prossimo governo deve assumere un atteggiamento serio. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana al termine della riunione del tavolo Olimpico che si è tenuto oggi. "Noi - ha sottolineato Fontana - chiediamo l'applicazione della Costituzione, perché noi vogliamo solo venga applicata una parte della Costituzione, quindi credo non sia necessario far scendere in piazza nessuno, credo sia necessario che un prossimo governo assuma un atteggiamento serio". (Rem)