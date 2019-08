Migranti: Unhcr, decine di persone annegate al largo della costa libica

- Si stima che almeno 40 persone siano annegate al largo delle coste della Libia in un nuovo naufragio nel Mar Mediterraneo. Lo riferisce un comunicato stampa dell'Unhcr. "Questo scioccante incidente ha spinto l'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, a rinnovare la sua richiesta urgente di intervento per salvare vite umane", si legge. Circa 60 sopravvissuti sono stati soccorsi e portati a terra nella città costiera di Al Khums, a circa 100 chilometri a est di Tripoli. Le operazioni di salvataggio, condotte dalla Guardia costiera libica e da pescatori locali, sono in corso da questa mattina. I team dell'Unhcr stanno fornendo ai sopravvissuti assistenza medica ed umanitaria. "Non dobbiamo semplicemente accettare queste tragedie come inevitabili", ha affermato Vincent Cochetel, inviato speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo Centrale. "La compassione deve ora tradursi in azioni che impediscano la perdita di vite in mare e la perdita della speranza che è ciò che più di ogni altra cosa motiva le persone a rischiare la vita". (segue) (Com)