Migranti: Unhcr, decine di persone annegate al largo della costa libica (2)

- Quest'ultimo incidente segue di poche settimane un naufragio in cui erano state stimate circa 150 vittime, rendendola la peggior sciagura nel Mediterraneo di quest'anno, prosegue il comunicato. Con la tragedia di oggi, si stima che circa 900 persone abbiano perso la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo nel 2019. L'Unhcr chiede nuovi sforzi per limitare la perdita di vite in mare, tra cui il ritorno delle navi di ricerca e soccorso degli Stati membri dell'Ue. Le restrizioni legali e logistiche alle operazioni di ricerca e soccorso delle Ong, sia in mare che per via aerea, devono essere eliminate. Gli Stati costieri dovrebbero facilitare, non ostacolare, gli sforzi volontari per le morti in mare. Queste misure dovrebbero andare di pari passo con l'aumento delle quote di evacuazione e di reinsediamento per portare in salvo i rifugiati intrappolati in Libia, conclude il comunicato. (segue) (Com)