Migranti: Unhcr, decine di persone annegate al largo della costa libica (3)

- Questo incidente avviene nello stesso giorno in cui il vice Alto commissario dell'Unhcr per i Rifugiati, Kelly Clements, ha visitato la Libia per valutare le crescenti esigenze umanitarie del paese. Clements ha chiesto un maggiore supporto alle persone colpite dalla violenza in atto, fra i quali rifugiati e migranti, e ha ribadito la richiesta dell'Unhcr di porre fine alla detenzione arbitraria di persone soccorse in mare e riportate in Libia. Clements ha promesso l'impegno dell'Unhcr di collaborare con le autorità libiche alla creazione di alternative alla reclusione per oltre 4.800 rifugiati e migranti attualmente prigionieri all'interno dei centri di detenzione. (Com)