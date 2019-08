Governo: riprese trattative M5s-Pd, incarico forse domani o giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ripartita la trattativa tra M5s e Pd per dare vita a un nuovo esecutivo che potrebbe nascere già domani sera, o al più tardi giovedì mattina. Dopo che l'incontro fissato per le 11 di questa mattina era stato annullato in un intreccio di continui stop and go, le delegazioni di entrambi i partiti si sono incontrate alle 18 alla Camera mentre, al Quirinale, erano già riprese le consultazioni del presidente della Repubblica Mattarella che, domani concluderà il secondo - e probabilmente decisivo - giro d'incontri con i partiti. Dalle dichiarazioni degli esponenti del Partito democratico e del Movimento cinque stelle emerge che sono cadute le pregiudiziali sui nomi, a partire di quello di Giuseppe Conte come futuro premier dell'esecutivo giallorosso. Non tutti i nodi, però, sono stati sciolti. Una delle questioni ancora aperte sarebbe quella del ruolo di vicepremier, che è rivendicato sia da Luigi Di Maio - che vorrebbe mantenerlo - sia dal Pd che, accettando Conte a Palazzo Chigi, ritiene di avere legittime ragioni per proporre un suo esponente. (segue) (Rin)