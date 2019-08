Governo: Majorino (Pd), accordo con ministri M5S che ostacolano ong?

- L'europarlamentare del Pd ed ex assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, in una nota esprime perplessità sull'accordo per la formazione del governo giallo-rosso. "Ma i ministri 5 stelle che ostacolano le Ong e i soccorsi son quelli per cui e con cui dobbiamo fare l'accordo di governo? O fan così finché stanno con Salvini e poi cambiano musica? E Conte?", si chiede in un tweet l'esponente Pd. (Rem)