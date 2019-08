Governo: Cerno (Pd), discontinuità valga per tutti

- Tommaso Cerno, senatore del Partito democratico, su Twitter auspica: "La discontinuità del governo deve valere per i gialli e per i rossi. Il segretario Zingaretti volti pagina e non proponga ministri dei governi Renzi e Gentiloni". (Rin)