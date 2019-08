Siria: Putin, comprensibile preoccupazione Turchia per situazione al confine

- La Russia comprende la preoccupazione della Turchia per la sicurezza al confine con la Siria, si tratta di interessi legittimi. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, in conferenza congiunta con l'omologo turco Tayyip Erdogan, in occasione dell’incontro avvenuto a margine dell’esposizione aerospaziale Maks-2019 in corso a Mosca. "La Turchia porta un pesante fardello associato ai rifugiati, lo sappiamo bene. Più di tre milioni di persone. La normalizzazione della situazione in Siria porta al ritorno di molte persone nelle loro case. Trecentomila e più provenivano dall'estero e un milione di sfollati interni sono tornati nelle loro case, ma comprendiamo la preoccupazione della Turchia per la sicurezza dei suoi confini meridionali, crediamo che questi siano gli interessi legittimi della repubblica", ha dichiarato Putin in conferenza. "Procediamo dal fatto che la creazione di una zona di sicurezza per la Repubblica di Turchia al suo confine meridionale costituisca una buona condizione per garantire l'integrità territoriale della Siria stessa", ha aggiunto il presidente russo. (segue) (Rum)