Siria: Putin, comprensibile preoccupazione Turchia per situazione al confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che i militari dell’esercito turco entreranno “molto presto” nella zona di sicurezza pianificata con gli Stati Uniti nel nord della Siria. In un discorso pronunciato ieri nella città orientale di Mus in occasione delle celebrazioni del 948mo anniversario della battaglia di Malazgirt. Le dichiarazioni del presidente turco seguono l’annuncio fatto lo scorso 24 agosto dal ministro della Difesa, Hulusi Akar, relativo all’apertura del centro operativo congiunto con gli Stati Uniti per la gestione della zona di sicurezza nel nord della Siria. "Stiamo lentamente facendo progressi nei nostri sforzi per stabilire una zona sicura", ha detto Erdogan. "Le nostre priorità – ha aggiunto Erdogan - sono il dialogo e la cooperazione. Se siamo spinti verso una strada che non vogliamo o verso uno stallo, siamo pronti ad applicare i nostri piani". Il presidente turco ha riferito che droni ed elicotteri turco sono entrati nella regione e “molto preso lo faranno anche le forze di terra”. Parlando ieri alla stampa turca, il ministro della Difesa Akar ha dichiarato che sono in corso colloqui con Washington per avviare pattuglie congiunte nella zona di sicurezza. La Turchia e gli Stati Uniti hanno concordato lo scorso 7 agosto di istituire un centro congiunto per l’istituzione e la gestione della zona di sicurezza nella Siria nord orientale, vicino al confine turco, ma ad oggi sono stati forniti pochi. (Rum)