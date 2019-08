Governo: in corso segreteria Pd con Zingaretti

- E' ora in corso la segreteria del Pd con il segretario Nicola Zingaretti. I capigruppo dem di Camera e Senato stanno invece per riunirsi con i loro omologhi del Movimento cinque stelle per iniziare a lavorare a un documento condiviso sul possibile accordo di governo Pd-M5s. (Rin)