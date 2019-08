Difesa: presidente russo Putin, con Erdogan discussa cooperazione su Su-35

- Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso con la controparte turca Recep Tayyip Erdogan la possibilità di cooperare sui caccia Su-35. "Non si trattava solo di cooperazione militare o di cooperazione nel campo tecnico-militare, ma anche nel settore civile, nello spazio e nel campo dell'aviazione", ha affermato il presidente russo in conferenza stampa. Putin ha aggiunto che i colloqui hanno riguardato anche la possibilità di un lavoro congiunto sul nuovo velivolo Su-57. "Abbiamo molte opportunità, abbiamo mostrato nuovi sistemi di armi e di guerra elettronica", ha aggiunto inoltre il presidente. Erdogan, ha riferito Putin, ha apprezzato la tecnologia dell'elicottero Mi-38 utilizzato anche per soccorso sanitario. "Il presidente (turco) intende attuare un intero programma di sviluppo del velivolo da soccorso in Turchia. Abbiamo anche tali piani in agenda", ha spiegato Putin. (Rum)