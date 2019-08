Israele: Formentini (Lega), sostegno dopo ennesimo attacco terroristico sventato

- Il deputato, Paolo Formentini, capogruppo della Lega in commissione Affari esteri, ha espresso oggi il sostegno a Israele dopo i fatti avvenuti nel corso del fine settimana. "Sostegno e solidarietà al popolo di Israele che ancora una volta stava per subire un attacco terroristico delle guardie rivoluzionarie iraniane e delle milizie sciite iraniane. Solo l'intervento delle Forze di difesa israeliane ha impedito l'attacco con droni nell'area di Aqraba, a sud di Damasco. Non saranno questi continui attacchi terroristici a minare il diritto di esistenza di Israele che rimane nazione modello con la quale il nostro Paese ha un rapporto saldo e duraturo", ha dichiarato Formentini. (Res)