Bolivia: Morales firma decreto per sospendere vendite terreni in zone di incendio

- Il presidente della Bolivia, Evo Morales, ha annunciato due nuove misure straordinarie per governare l'emergenza degli incendi che stanno colpendo le regioni amazzoniche del paese. Il capo dello stato ha decretato una "pausa ecologica", strumento legale che sospende la possibilità di vendere i terreni nelle regioni colpite dai fuochi con l'obiettivo di scoraggiare eventuali operazioni speculative. Al tempo stesso Morales ha approntato un piano straordinario per preparasi "alla ricostruzione". "Ho deciso di disporre una 'pausa ecologica', in base alla quale nelle zone colpite non si potranno vendere i terreni. Secondo, ci prepariamo per il post incendio, c'è una squadra già al lavoro", ha detto Morales nel corso di una intervista a "Radio Panamericana". Il capo dello stato si è unito al gabinetto di emergenza governativo installato da alcuni giorni nella città di Roborè, non lontano dalla linea di fuoco. (segue) (Brb)