Bolivia: Morales firma decreto per sospendere vendite terreni in zone di incendio (3)

- L'Argentina ha messo a disposizione i cosiddetti Caschi Bianchi, unità di protezione civile già al lavoro per sedare incendi in Brasile e Paraguay. Il Cile ha offerto assistenza tecnica per arginare gli effetti dei fuochi, mentre la Francia di Emmanuel Macron ha inserito il tema nell'agenda dei lavori del G7 in corso a Biarritz. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere con una nota di poter inviare esperti in assistenza tecnica per il contrasto agli incendi e di essere pronti a donare materiale per i vigili del fuoco. Un'offerta di aiuti e collaborazione, riferisce Pary, è arrivata anche dal ministero degli Esteri tedesco, mentre la Federazione Russa - prosegue il ministro nel riassunto fatto dal quotidiano "La Razon" - starebbe ragionando sull'invio di una tecnologia propria. (segue) (Brb)