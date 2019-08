Bolivia: Morales firma decreto per sospendere vendite terreni in zone di incendio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca multilaterale Corporacion andina de Fomento (Caf) farà una donazione fino a un milione di dollari e un credito da concedere ai ministeri dell'Ambiente e dell'Interno, con fondi da modulare rispetto alle esigenze presentate dal governo. La Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) interverrà con stanziamenti monetari e la fornitura di equipaggiamento tecnico mentre il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) ha messo a disposizione collaborazione tecnica una volta ridotta l'emergenza. È inoltre previsto un incontro tra l'ambasciatore boliviano alle nazioni Unite, Sacha Llorenti, con il governo boliviano per coordinare le richieste di aiuti alla comunità internazionale. (segue) (Brb)