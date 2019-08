Sigarette elettroniche: Anafe, in Italia regole e prodotti sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La morte dell'uomo, al di là degli aspetti ancora da chiarire, non si può certo attribuire all'utilizzo della sigaretta elettronica. In questo caso, infatti, ad essere stato fatale è con ogni probabilità l'uso di marijuana, peraltro proveniente dal mercato illegale. L'uso che in questo caso ne è stato fatto non è di certo riconducibile ad un normale e, soprattutto, consapevole utilizzo del device". E' quanto dichiara, in una nota, Umberto Roccatti, presidente di Anafe, l'Associazione nazionale produttori fumo elettronico aderente a Confindustria, tornando sul caso del primo presunto decesso di un uomo negli Usa che sarebbe stato causato dall'utilizzo di una e-cig. "E' importante fare chiarezza e rassicurare i consumatori", aggiunge Roccatti. (segue) (Com)