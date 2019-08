Sanità Lazio: Simeone (FI), su violenze ad operatori chiesto Osservatorio regionale per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con una cadenza ormai quotidiana sulla stampa vengono riportate notizie di cronaca che mostrano come nelle aziende ospedaliere i sentimenti di rabbia e frustrazione trovino spesso sfogo proprio nel personale medico, infermieristico e socio-sanitario". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Simeone. "Diventa sempre più necessario - aggiunge - non solo affrontare il problema in termini di prevenzione, ma anche mettere in atto precise procedure di prevenzione e gestione dei possibili atti di violenza e aggressione che avvengono nel comparto. Alla luce dell'escalation di violenze registrate nelle ultime settimane sia nei grandi nosocomi della Capitale, come pure nelle piccole strutture di provincia, ho chiesto al presidente D'Amato la convocazione urgente dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari, al fine di predisporre tutte le azioni possibili a tutela di migliaia di professionisti del Lazio". (segue) (Com)