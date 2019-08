Sanità Lazio: Simeone (FI), su violenze ad operatori chiesto Osservatorio regionale per la sicurezza (2)

- "Ricordo - spiega - che nella veste di componente dell'Osservatorio, ho formulato una doppia proposta che prevede: 1) il miglioramento della fase dell'accoglienza nei Pronto Soccorso, 2) la presenza o l'implementazione della vigilanza nelle strutture ospedaliere, per dare adeguate garanzie di sicurezza agli operatori. Occorrono a mio avviso azioni rapide e concrete che mirino a ridare prestigio e dignità alle professioni sanitarie, proteggendo e valorizzando il loro quotidiano indispensabile lavoro, al servizio, non va dimenticato, dei pazienti e di tutti i cittadini". (Com)