Olimpiadi 2026: Sala, stabilito identikit ceo di Ocog, nome entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal tavolo sulle Olimpiadi 2026 che si è svolto questo pomeriggio nella sede di Regione Lombardia non è uscito il nome del manager che gestirà i Giochi, ma si è stabilito il profilo del ceo che dovrà guidare l’Ocog. Lo ha fatto sapere il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine dell’incontro, a cui hanno partecipato anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del Veneto Luca Zaia (in videoconferenza), il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina e alcuni tecnici di governo. “Si è approvato il profilo e non si è parlato dei nomi”, ha riferito Sala. “L’identikit - ha aggiunto il sindaco - è quello di una persona con esperienza internazionale, meglio se conoscesse non solo il mondo privato ma anche il pubblico, meglio se arrivasse da un mondo di eventi e di sport, però dev’essere una persona con un'esperienza sufficientemente aperta e che abbia dimostrato di saper gestire eventi del genere". "Aggiungo che serve qualcuno che rimanga per degli anni, almeno sei. Non deve essere necessariamente italiano, ma deve sapere bene l'italiano. Il nome sarà individuato in questi mesi, entro fine anno”, ha concluso Sala.(Rem)