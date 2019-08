Governo: Rosato (Pd), Salvini parla di onore? Lo deve restituire a Paese che ha isolato da Europa

- Il deputato del Partito democratico, Ettore Rosato, commenta su Facebook il post di Matteo Salvini. "Parla di onore un politico che si è fatto salvare dal Parlamento pur di non rispondere davanti un tribunale, parla di onere un leader di partito che dopo aver provocato una crisi di governo ha fatto marcia indietro 10-100 volte ('il mio telefono è sempre acceso'). Parla di libertà - rimarca il vicepresidente della Camera - un ministro che ha introdotto per decreto limiti alla modalità di manifestare; parla di libertà chi ha fatto arrestare una donna per aver salvato in mare 42 disperati. L'unico onore che bisogna restituire - conclude Rosato - è quello al Paese sottratto da un uomo cinico e attaccato alla poltrona che ci ha isolato dall'Europa e rischiava di portarci sull'orlo del fallimento economico". (Rin)