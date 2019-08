Giappone-Iran: Zarif a omologo Kono, forte interesse a stabilità Golfo

- L’Iran ha “grande interesse” per la stabilità nella regione del Golfo Persico. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, durante l’incontro con l’omologo giapponese Taro Kono, avvenuto oggi a Yokohama. Lo riferisce il quotidiano giapponese “Mainichi”. Zarif ha sottolineato la necessità di avviare consultazioni bilaterali e regionali, affermando che l'Iran e il Giappone "hanno entrambi un interesse speciale per la sicurezza del mercato dell'energia, nonché per la sicurezza e la stabilità nel Golfo Persico". Da parte sua Kono ha dichiarato: "Siamo preoccupati per le tensioni in Medio Oriente e speriamo di poter avviare sforzi diplomatici per allentare le tensioni".L’incontro tra Zarif e Kono giunge nel pieno dei tentativi da parte di Francia e Giappone di cercare una mediazione Teheran e Stati Uniti per evitare una nuova escalation di tensione nel Golfo Persico. Nel mese di luglio il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha proposto una coalizione internazionale marittima per scortare le navi commerciali che incrociano nello Stretto di Hormuz nota anche come Operation Sentinel. (segue) (Res)