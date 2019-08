Giappone-Iran: Zarif a omologo Kono, forte interesse a stabilità Golfo (2)

Lo scorso giugno il premier giapponese Shinzo Abe si è recato in visita a Teheran per tentare di convincere il presidente Hassan Rohani a rivedere la decisione annunciata a maggio di ridurre gli impegni dell'Iran nell'accordo sul nucleare iraniano a un anno dal ritiro degli Stati Uniti dall'intesa (sottoscritta nel luglio 2015 a Vienna). Il Giappone spera che l'Iran rimanga conforme ai termini dell'accordo sul nucleare interrompendo l'arricchimento dell'uranio in cambio di una riduzione delle sanzioni economiche reimposte da Washington a partire dall'agosto 2018. "Anche se per scopi pacifici, c'è un limite alla quantità e ai livelli di arricchimento a cui l'Iran ha diritto", ha detto Kono parlando ai giornalisti prima dell'incontro con Zarif. "Speriamo che l'Iran ritorni al più presto nell'alveo degli impegni del Piano d'azione globale congiunto", ha aggiunto Kono. Domani Zarif incontrerà il primo ministro giapponese Shinzo Abe a Yokohama.