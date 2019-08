Giappone-Iran: Zarif a omologo Kono, forte interesse a stabilità Golfo (3)

- La visita del ministro degli Esteri iraniano in Giappone è la seconda tappa del viaggio in Asia iniziato lo scorso 25 agosto in Cina e che terminerà nei prossimi giorni in Malesia. Zarif ha dato il via nelle scorse settimane ad un intenso tour di visite all’estero per trovare sostegno alla posizione di Teheran nel confronto con gli Stati Uniti. La scorsa settimana il responsabile della diplomazia iraniana ha compiuto in tour nei paesi scandinavi e lo scorso 23 agosto si è recato in Francia per colloqui con il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo Jean-Yves Le Drian. Solo due giorni dopo, il 25 agosto, Zarif è ritornato a sorpresa in Francia su invito di Le Drian, per prendere parte ad un incontro con Macron a margine del G7 nella città francese di Biarritz. (Res)