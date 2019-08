Roma: Ghera-Giuliano (Fd'I), ancora roghi tossici a campi rom, ma Raggi non doveva chiuderli?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla sincaca grillina e dalla sua giunta sui campi nomadi tante promesse sulle chiusure ma fatti zero. Nella giornata di oggi registriamo un nuovo incendio all'interno dell'insediamento rom La Barbuta nel Municipio VII, una nube densa e fiamme alte. L'ennesimo rogo tossico che attenta la salute dei cittadini e nonostante le denunce di Fd'I e gli esposti dei residenti i 5 Stelle non hanno mosso un dito". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio e Fulvio Giuliano capogruppo nel Municipio VII. "L'incendio - aggiunge - inoltre si è sviluppato a ridosso dell'Ippodromo Capannelle, peraltro già vandalizzato dagli stessi nomadi nemmeno qualche settimana fa - e denunciato sempre da Fratelli d'Italia - creando un danno alla struttura e al benessere degli animali. Dalla Raggi solo chiacchiere, i campi rom sono ancora tutti in piedi".(Com)