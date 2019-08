Governo: in corso alla Camera riunione delegazioni M5s-Pd

- La riunione delle delegazioni del M5s e del Pd alla Camera è iniziata. Al tavolo per il Partito democratico sono presenti i capigruppo Graziano Delrio e Dario Marcucci, la vicesegretaria Paola De Micheli e il coordinatore della segreteria Andrea Martella. Per il M5s sono presenti i capigruppo Francesco d'Uva e Stefano Patuanelli e i due vice capigruppo Francesco Silvestri e Gianluca Perilli. Al centro dell'incontro, come anticipato da una nota dei Cinque stelle, c'è l'avvio dei lavori ad un documento condiviso per il possibile accordo di governo tra i Democratici e il M5s. (Rin)