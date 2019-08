Governo: Toninelli, intesa con Pd? Non è semplice ma siamo a un bivio

- Luigi Di Maio “in primis e tutto il M5s stanno lavorando per il bene del paese. Accordarsi col Pd? Certo che non è semplice, e ve lo dice chi ha condotto in prima linea la battaglia per salvare la Costituzione dall'attacco di Renzi. Ma oggi la situazione è diversa. Siamo di fronte a un bivio”. Lo ha scritto su Facebook il ministro delle Infrastrutte e dei trasporti, Danilo Toninelli, in merito alla trattativa tra M5s e Pd per un possibile governo giallo-rosso.“Da una parte – ha spiegato Toninelli - c’è il rischio dell’abisso per l’Italia, con l’aumento dell’Iva nel breve termine e un governo con Berlusconi di nuovo protagonista, magari addirittura nella veste di presidente della Repubblica nel medio termine. Dall’altra parte c’è la possibilità di scrivere a quattro mani un accordo con il Pd di Zingaretti, in cui le parti, pur radicalmente diverse, possano vincolarsi ai punti in esso contemplati. Punti che il M5S, per voce di Luigi, ha ben descritto dopo il primo giro di consultazioni. Punti su cui il Pd si deve ancora esprimere con piena chiarezza”. (segue) (Rer)