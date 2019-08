Trasporti: su linea Av Roma-Napoli prosegue intervento tecnici tra Anagni e Ceccano

- Prosegue fra Anagni e Ceccano, linea AV Roma – Napoli, l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare il guasto tecnico al sistema di alimentazione elettrica dei treni. Il traffico ferroviario è in graduale ripresa per i treni diretti a Nord. Quelli verso Sud percorrono la linea convenzionale Roma – Napoli via Formia con allungamento di tempi di viaggio fino a 60 minuti. Ripercussioni anche sul traffico ferroviario regionale per i collegamenti fra Roma e Formia (linea FL7). (Com)