Sicurezza: De Corato, in Lombardia almeno 14 arresti in 48 ore, grazie a forze dell'ordine

- L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato in una nota si complimenta con le forze dell’ordine per le attività degli ultimi giorni: "Grazie all'ottimo lavoro che quotidianamente le forze dell'ordine svolgono per garantire sicurezza alla cittadinanza, solo nelle ultime 48 ore sono state arrestate almeno 14 persone tra Milano e altre città lombarde”, riferisce De Corato. "La criminalità, soprattutto quella straniera - osserva l'assessore, commentando gli ultimi casi di cronaca - non va in vacanza, come dimostrato dai numerosi episodi di cronaca che registriamo quotidianamente. Per questo voglio rivolgere un sentito ringraziamento agli uomini e alle donne in divisa che, durante questo mese, si sono impegnati nel controllo del territorio".(Rem)