I fatti del giorno – Europa orientale (5)

- Ucraina: fonti stampa, Oleksiy Honcharuk possibile nuovo premier - L’attuale vicedirettore dell’ufficio presidenziale ucraino Oleksiy Honcharuk sarebbe il candidato prescelto da Volodymyr Zelensky per la carica di primo ministro. Lo riferisce il portale online “Pravda Ukraine”, facendo riferimento a proprie fonti. Honcharuk ha ricoperto in precedenza l’incarico di direttore di una organizzazione non governativa attiva nel settore della regolamentazione, e ha avuto una esperienza da consigliere nell’esecutivo di Arseniy Yatsenyuk, dal 2014 al 2015. La candidatura di Honcharuk verrà presentata nei prossimi giorni alla Verkhovna Rada, stando al portale ucraino. (Res)