I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia: fine controlli su capitali, rendimento bond decennali scende sotto l’1,9 per cento - Il rendimento dei bond decennali greci è sceso oggi all’1,83 per cento sorretto dall’annuncio di ieri da parte del primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, di porre fine ai controlli sui capitali a partire da settembre. Il calo del rendimento è stato di dodici punti base e del 6,45 per cento rispetto alla chiusura di ieri, come riporta il quotidiano “To Vima”. Rispetto ad agosto 2018, il rendimento dei titoli è diminuito di 220 punti base. C'è stato anche una brillante performance delle obbligazioni quinquennali greche, con un rendimento dell'1,092 per cento, in calo di sette punti percentuali rispetto al 26 agosto. Mentre il rendimento dei titoli settennali è stato dell'1,536 percento. Anche i rendimenti obbligazionari a più lungo termine hanno raggiunto un livello record poiché l'obbligazione a 15 anni ha toccato un rendimento del 2,256 percento e l'obbligazione a 30 anni al 2,804 percento. (segue) (Res)