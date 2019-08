I fatti del giorno - Balcani (2)

- Albania: ministro Esteri Cakaj in Giordania, focus su cooperazione nel Mediterraneo - La cooperazione nell'area del Mediterraneo, nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) è stato al centro dei colloqui che il ministro degli Esteri albanese, Gent Cakaj, ha avuto durante la sua visita in Amman con il suo omologo giordano Ayman Al Safadi. L'Albania deterrà nel 2020 la presidenza dell'Osce, ed attualmente presiede il Gruppo di contatto del Mediterraneo, mentre la Giordania è tra i sei partner mediterranei per la cooperazione, insieme all' Algeria, l'Egitto, l'Israele, il Marocco e la Tunisia. Secondo un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri di Tirana, "il ministro Al Safad ha sottolineato che la Giordania desidera proseguire la cooperazione e il suo impegno con l'Osce tramite le attività nell'ambito del partenariato per i Mediterraneo, lo scambio reciproco delle migliori pratiche e il rafforzamento delle capacità per affrontare le attuali sfide". (segue) (Res)