I fatti del giorno - Balcani (3)

- Romania: presidente Iohannis, euro e adesione a Schengen restano obiettivi da raggiungere - L'adesione all'area Schengen e all'area dell'euro rimangono obiettivi da raggiungere per la Romania. Lo ha detto il presidente della Romania, Klaus Iohannis, in occasione della riunione annuale della diplomazia rumena, che si tiene a Bucarest in questi giorni, aggiungendo che il capitale di fiducia ottenuto durante la presidenza del Consiglio dell'Unione europea dovrebbe essere utilizzato. "Per la Romania, rimangono diversi obiettivi da raggiungere: l'adesione all'area Schengen e l'adesione all'area dell'euro quando saranno soddisfatte tutte le condizioni. Dobbiamo capitalizzare efficacemente il capitale di fiducia della presidenza del Consiglio dell'Ue e voi, in qualità di capi di missioni, potete svolgere un ruolo essenziale nel raggiungimento di questo obiettivo", ha affermato il capo dello Stato precisando che da quando ha assunto il suo mandato le azioni di politica estera hanno mirato a identificare soluzioni sostenibili efficaci alle sfide che la Romania deve affrontare. (segue) (Res)