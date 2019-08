I fatti del giorno - Balcani (4)

- Bosnia: nuovo rinvio della seduta della presidenza incentrata sulla nomina del premier designato - La seduta di oggi della presidenza tripartita bosniaca che si sarebbe dovuta incentrare sulla nomina del premier designato è stata rinviata, secondo quanto riferisce il sito web di informazione "Klix". Si tratta della terza riunione della presidenza nell'arco di una settimana che è stata posticipata prima della nomina formale del serbo Zoran Tegeltija a nuovo primo ministro. Tegeltija è stato proposto, in base a un principio non scritto di rotazione etnica, dal rappresentante serbo nella presidenza Milorad Dodik. Secondo fonti non ufficiali, Dodik non convocherà altre sedute della presidenza per proporre il proprio candidato a capo dell'esecutivo centrale di Sarajevo, nonostante il fatto che Tegeltija è stato scrutinato nei giorni scorsi dai servizi di sicurezza e dalla Commissione elettorale centrale, ottenendo il via libera alla candidatura formale. (segue) (Res)