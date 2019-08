I fatti del giorno – Nord Africa

- Migranti: Libia, nave ong Eleonore interrompe segnale dopo aver soccorso 101 persone - La nave Eleonore dell’organizzazione non governativa tedesca Mission Lifeline ha interrotto il segnale satellitare dopo aver recuperato 101 persone che si trovavano a bordo di un gommone 43 miglia da Al Khoms. Lo ha reso noto la stessa organizzazione non governativa su Twitter. L’imbarcazione stava facendo rotta verso nord alla ricerca di un porto per sbarcare i naufraghi prima di spegnere il transponder. Intanto la Mare Jonio dell’organizzazione italiana Mediterranea Saving Humans, che si trova in questo momento proprio al largo di Al Khoms, ha offerto la propria assistenza ai colleghi tedeschi. (segue) (Res)