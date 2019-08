I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ministro Interno Bashaga all'ambasciatore d'Italia, “Haftar è un criminale” - Il ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashaga, ha ribadito oggi all’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, che il generale Khalifa Haftar “è un criminale” che colpisce obiettivi civili e viola i termini del cessate il fuoco. Secondo un comunicato stampa del dicastero libico, l’esponente del governo di Tripoli ha fatto presente al diplomatico italiano che “le milizie di Haftar hanno colpito l’aeroporto internazionale di Mitiga”, unico scalo aereo a servire la capitale della Libia. “Chiunque commette questi atti è considerato un criminale e deve assumersi la responsabilità delle sue azioni. Le legittime forze del Gna sono in grado di sconfiggere l'aggressione e il morale delle milizie di Haftar si sta sgretolando”, ha detto Bashaga. “A proposito di questo problema, il ministro ha osservato che Haftar aveva violato la tregua richiesta dalle Nazioni Unite durante le vacanze per l’Eid al-Adha, ignorando gli appelli internazionali per fermare queste violazioni”, ha concluso l’esponente del governo di Tripoli. (segue) (Res)