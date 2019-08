I fatti del giorno – Nord Africa (3)

- Migranti: Guardia costiera libica, "recuperati 5 corpi dopo naufragio, ricerche continuano" - I corpi di tre uomini, una donna e un bambino sono stati recuperati finora dalla Guardia costiera libica dopo l’ultimo naufragio al largo di Al Khoms, a est di Tripoli. Lo ha riferito la Marina libica in un comunicato pubblicato su Facebook. In tutto sono 65 i migranti riportati a terra dai pescatori libici e dalla motovedetta Ubari della Guardia costiera. Si tratta in particolare di 56 sudanesi, tre egiziani, quattro marocchini e due donne provenienti rispettivamente dal Marocco e della Tunisia. I cadaveri appartengono a tre marocchini (una donna, un bambino e un uomo), un uomo sudanese e un uomo somalo. “Le operazioni di recupero dei corpi o di salvataggio di superstiti in mare stanno proseguendo”, aggiunge il comunicato. Secondo l’ufficio a Tripoli dell’Alto commissariato Onu per i diritti umani (Unhcr), circa 40 persone risultano disperse al largo delle coste della Libia. “Le squadre dell’Unhcr e dei partner del Corpo medico internazionale (Imc) sono sul luogo dello sbarco per fornire assistenza”, riferisce l’agenzia delle Nazioni Unite. (segue) (Res)