I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

- Iran-Regno Unito: carcere per dipendente British Council e donna con doppia cittadinanza - Tre persone, due donne e un uomo, sono state condannate dalle autorità giudiziarie iraniane per aver condotto attività di spionaggio per conto di Israele. Secondo un portavoce della magistratura iraniana le due donne sono Aras Amiri, cittadina iraniana e dipendente del British Council, e Anousheh Ashouri cittadina irano-britannica condannate rispettivamente a 10 e 12 anni di carcere per aver trasmesso informazioni ai servizi segreti israeliani (Mossad). L’uomo è invece Ali Johari, condannato a 12 anni con l’accusa si aver trasmesso al Mossad informazioni sui progetti della costruzione di un complesso di edifici di proprietà dei Guardiani della rivoluzione iraniana. Il verdetto giunge nel pieno delle tensioni tra l’Iran e il Regno Unito a seguito del sequestro della petroliera britannica Stena Impero sequestrata dai Guardiani della rivoluzione iraniana lo scorso 19 luglio mentre attraversava lo Stretto di Hormuz. Il blocco della Stena Impero è avvenuto in risposta al sequestro da parte delle autorità di Gibilterra della petroliera iraniana Grace 1 lo scorso 4 luglio e terminato il 16 agosto. Le tre condanne seguono quella di un'altra donna con doppia nazionalità, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, che dal luglio 2019 sta scontando in carcere una condanna a cinque anni per aver “complottato per rovesciare il governo iraniano”. La donna lavorava per la Thomson Reuters Foundation, ed era stata arrestata nel 2016 dalle autorità iraniane durante un viaggio in Iran per visitare i parenti. (segue) (Res)