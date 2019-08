I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

- Israele: leader opposizione Gantz informato su sicurezza confini nord e sud - Il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano, Meir Ben Shabbat, e il consigliere militare del premier Benjamin Netanyahu, generale Avi Blot, hanno informato Benny Gantz, uno dei leader del partito all’opposizione Kahol Lavan (Blue and White), Benny Gantz, nel pieno delle tensioni sul confine settentrionale e meridionale dello Stato ebraico. Secondo quanto riferisce l’emittente “I 24 News”, gli incontri fra l’establishment della sicurezza e gli esponenti dell’opposizione indicano il possibile scoppio di una guerra. L’incontro è avvenuto a tre settimane dal voto, previsto il prossimo 17 settembre. La nuova escalation della tensione fra il movimento libanese filo-iraniano e Israele è scoppiata lo scorso 25 agosto, quando un drone è precipitato e un altro è esploso a Dahieh, periferia meridionale di Beirut a maggioranza sciita. Il Libano e lo Stato di Israele sono ancora tecnicamente in uno stato di guerra e Beirut accusa regolarmente lo stato ebraico di violare il suo spazio aereo con il sorvolo di aerei o droni. Considerato da Israele e dagli Stati Uniti come un'organizzazione terroristica, Hezbollah è un importante attore politico in Libano, dove è rappresentato nel governo e nel parlamento. L'ultimo grande scontro tra Hezbollah e Israele risale al 2006 (Seconda guerra del Libano), quando lo Stato ebraico condusse contro Hezbollah una guerra durata 33 giorni dopo il rapimento di due militari israeliani. Il conflitto ha provocato 1.200 1.200 morti dalla parte libanese e 160 dalla parte israeliana. (segue) (Res)