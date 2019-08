I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

- Libano-Israele: Hezbollah, drone caduto a Beirut aveva 5 chilogrammi di esplosivo - Il drone israeliano caduto il 25 agosto a Dahieh, periferia meridionale di Beirut a maggioranza sciita, conteneva cinque chilogrammi di esplosivo di tipo C4. E’ quanto sostengono gli esperti del movimento sciita libanese Hezbollah, secondo quanto riferisce un comunicato stampa. Il movimento filo-iraniano conferma che “il proposito del primo drone non era l’attività di monitoraggio, ma condurre una attacco”. Intanto oggi è prevista la riunione dell’Alto consiglio di difesa libanese per discutere di quanto avvenuto domenica, 25 agosto. Ieri, 26 agosto, il presidente libanese Michel Aoun ha dichiarato che i recenti attacchi israeliani nella periferia meridionale di Beirut e contro un gruppo palestinese filo-siriano nella valle della Bekaa “rappresentano una dichiarazione di guerra”. "Quello che è successo è una dichiarazione di guerra che ci consente di usare il nostro diritto di difendere la nostra sovranità, la nostra indipendenza e la nostra integrità territoriale", ha detto il capo dello Stato libanese. "Gli attacchi ai sobborghi meridionali e alla regione di Qousaya violano la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite", ha affermato Aoun. "Tutto ciò che si applica al Libano deve valere anche per Israele", ha aggiunto. "Siamo un popolo che vuole la pace, non la guerra, ma non accettiamo di essere minacciati in alcun modo", ha aggiunto. (Res)